Тюменские студенты создают уникальное приложение для незрячих

Студенты Тюменского государственного университета приняли участие в коллективном проекте разработки приложения синтезированной речи для незрячих пользователей на волонтерских началах.

Сергей Денисов

В создании приложения принимают участие уже пять высших учебных заведений страны. Разработчики из Тюменского университета будут работать по заказу Санкт-Петербургского издательства «Лань», которое специализируется на выпуске книг для людей с ограниченными возможностями.Издательство наметило создание электронного каталога и библиотеки для слепых людей. Директор издательства Александр Никифоров рассказал, что ему удалось привлечь волонтеров из лабораторий ведущих федеральных университетов Владивостока, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга и Тюмени.Будущее приложение для пользователей с ограниченными возможностями получит одноименное с издательством название «Лань» и даст возможность слабовидящим и слепым воспользоваться самым крупным каталогом учебной, научной и художественной литературы.Электронная синтезированная речь для библиотечной системы – часть общефедеральной программы поддержки людей с ограниченными возможностями. Она имеет своей задачей включение инвалидов по зрению и слуху в полноценный образовательный и производственный процессы жизнедеятельности человека.