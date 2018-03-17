Жестокие видеоигры не делают взрослых агрессивными

Ученые Гамбурга доказали, что жестокие видеоигры не влияют на взрослых игроков и не делают их более агрессивными. Специалистами был проведен эксперимент среди взрослых людей, увлекающихся видеоиграми. Ученые акцентируют внимание на том, что влияние игр на детей пока не изучено.

Эксперимент длился два месяца. Во время исследования 90 участников были разделены на три группы. Первая группа играла в "Grand Theft Auto", где были поощрения за агрессию. Вторая команда на протяжении двух месяцев играла «Sims», где создавались виртуальные персонажи. Третья группа не играла ни во что. Всего за играми пользователи провели около 33 часов. До и после игр ученые проводили с игроками специальные тесты, проверялось также эмоциональное состояние и подсознательная агрессия.Так специалисты сделали вывод, что видеоигры с насилием не вызывают агрессию у взрослого человека. До этого поведение игроков также изучалось, но длилось это на протяжении слишком короткого времени.