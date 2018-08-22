«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в названии шоу «Я», но и в том, что наряд он выбрал крайне похожий на российский флаг, считают фолловеры певца.

Фанаты уверяют, что Киркорову следует вести себя немного скромнее, потому как в его возрасте эпатажный образ кажется уже немного комичным, а потому воспринимать Киркорова серьезно с каждым годом становится все сложнее.

Тем не менее, нашлись и те, кто встал на защиту российского короля поп-музыки. Их возмутило то, что некоторые пользователи пытаются облить артиста грязью буквально на ровном месте. По их мнению, он не сделал ничего вызывающего, кроме как вместе со своим балетом поздравил россиян с Днем Государственного флага, за что получил массу критики и неоднократно был назван «трехцветным чудом в перьях».

Стоит напомнить, что недавно Киркоров оказался в центре еще одного скандала. Филипп Бедросович продемонстрировал публике одного из своих концертов собственное исподнее. Многие пришли к выводу, что даже для обожающего себя Киркорова подобный поступок выходит за рамки допустимого.

Николай Офицеров