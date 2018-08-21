Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если Москва начнет действовать совместно с Вашингтоном, в частности в вопросе по Сирии и Украине.

Условия для снятия санкций с российского государства Дональд Трамп озвучил во время эксклюзивного интервью с агентством Reuters. Американский лидер отметил, что во время переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинках вопрос, касающийся снятия санкций не затрагивался, однако ранее он говорил об условиях для их возможной отмены. Трамп подчеркнул, что Москве следует предпринять шаги для слаженной работы из США, особенно по ситуации в Сирии и на Украине. Президент США добавил, что рассмотрит санкционный вопрос после того, как власть России сделает что-либо в пользу американского государства. Трамп отметил, что самые проблемные вопросы, касающиеся Крыма, Израиля, Украины и газопровода «Северный поток-2», он обсуждал во время встречи с Путиным.

в отношении России США начали вводить после присоединения полуострова Крым к РФ. Позже Вашингтон находил массу предлогов, чтобы ввести дополнительные ограничения для Москвы. За намерение снять меры с России Дональд Трамп подвергался неоднократно критике со стороны демократов и республиканцев Конгресса. Президент вправе снять только те ограничения, которые вводились по его распоряжению. Санкции принятые законом «О противодействии противникам Америки через санкции» возможно отменить в случае одобрения законодательного органа.

Мирослава Донцова