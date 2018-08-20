Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

Дочь главного чиновника России позволяет себе непозволительное. Высмеивать президента разрешено не каждому.

Поклонникам девушки на просторах социальной сети показалось, что именно так следует воспринимать ее недавние сторис про то, как у нее не получилось с танцевальной карьерой. На опубликованных роликах девушка ностальгирует по былым временам, когда она занималась танцами. Совпадение или нет, но свои истории в Instagram она опубликовала как раз после того, как в сети появились зажигательные танцы Путина на свадьбе в Австрии. Лиза Пескова известна своим довольно острым языком. Не зря многие называют ее «главной ненавистницей России». Скандал вокруг нее разразился, когда она около года назад позволила себе высказаться о том, что жить и учиться в России – стыдно. Вполне возможно, что на это заявление никто бы и не обратил внимание, если бы не факт того, что Пескова – дочь пресс-секретаря президента России, а соответственно ответственность за слова несет двойную.

По всей видимости, девушка урок усвоила, но все же нашла возможность для проявления своего характера. Поклонникам показалось, что Пескова довольно тонко «троллит» Владимира Путина, который стал объектом многочисленных шуток и мемов после того, как потанцевал на свадьбе у главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

Многие пользователи на просторах социальной сети отреагировали на видео с танцами Владимира Владимировича в резко негативном ключе. Им показалось, что российский президент занимается совершенно не тем, чем должен.

«Дошёл наш президент до свадеб, смех, да и только. Лучше о народе бы думал», «Что ему еще делать то!? Цены на бензин поднял, пенсионный возраст тоже, депутатов не обидел – зарплаты стали еще выше! В самый раз веселиться да танцевать!», «Скоро будет тамадой подрабатывать! В стране бардак и нищета, а он пляшет...» - пишут недовольные пользователи социальной сети.

Нашлись, естественно, и те, кто встал на защиту президента, заявив, что ему ничто человеческое не чуждо, а потому если он уж оказался на свадьбе, то грустить на ней бессмысленно.

Некоторые пользователи убеждены, что на торжество Владимир Путин отправился не просто так и вскоре Россию ожидает какой-то важный контракт с Австрией.

Николай Офицеров