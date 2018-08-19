Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

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Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

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Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Сегодня, 16:16

Страшную месть для европейского государства придумали в Украине и призвали поддержать данную идею другие страны.

Бывший шеф-редактор журнала «Forbes Украина» Максим Кухар считает, что украинская власть обязана ввести в отношении Австрии «немедленные санкции», а другие страны должны поддержать эту идею. По мнению Кухара, приглашение Путина на свадьбу выводит австрийское государство «за рамки НАТО». Журналист предложил Киеву проверить все работающие на Украине австрийские компании и «вышвырнуть» их из тендеров, а также отменить поставки сырья австрийским компаниям. В предложения Кухара также вошли «случайные» нарушения воздушных границ Австрии и военные учения по штурму Вены.

Не только Австрии, но и России, в лице Владимира Путина, тоже досталось. Народ бурно обсуждает в Сети веселье Владимира Путина на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Пользователи называют Путина лицемером и заявляют, что его свадебная гулянка закончится печально. Соцсети уверены, что поступок президента России может говорить только о липовых политических противостояниях и фейковых санкциях. Вместо того, чтобы танцевать с невестой, Путин обязан был поехать в Италию, как сделали другие главы государств, и почтить память жертв обрушения моста. Пользователи сравнили трагедию в Италии с пожаром в Кемерово, подчеркнув, что итальянское правительство пришло почтить память своих погибших граждан, а Путин не соизволил принять участие в траурном событии по погибшим в Кемерово. Также в Сети подметили, что во всех бедах народа виновата только власть, но российское государство этого не признает.


Мирослава Донцова
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