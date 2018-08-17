"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

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"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

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"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Сегодня, 16:19

Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит и поддержит идею перехода на SIM-карты, одобренные спецслужбами.

 

«Мы активно поддерживаем идею повышения безопасности граждан России посредством развития современных технологий в российской криптографии, а потому готовы принимать участие в обсуждении проекта перехода на SIM-карты, одобренные отечественными спецслужбами. В частности, текущая версия проекта не предусматривает существование SIM-карт для технологии интернета вещей, который активно применяется в цифровой экономике, таких, например, как технологии умного города», - говорится в сообщении.

Интернет-пользователи негативно отнеслись к подобным заявлением, назвав поступок МТС «настоящим предательством». Оператор готов продать свободу и неприкосновенность данных абонентов, лишь бы угодить спецслужбам и власти, считают россияне. По их мнению, теперь количество прослушиваемых телефонов и отслеживаемых сообщений увеличится практически до 100%.

Минкомсвязи ранее выступило с предложением о переводе российских абонентов на SIM-карты с использованием средств криптографической защиты, которые прошли сертификацию в ФСБ. В марте на соответствующий проект поступил отзыв от Минэкономразвития, в котором ведомство заявило о возможном «замораживании» технологического развития отрасли в случае принятия документа, если он не пройдет редакцию.

«Вымпелком» пока не заявил, сколько денег уйдет на воплощение подобной инициативы, но отметил, что это будут существенные суммы. «Мегафон» счел целесообразным использование российских криптографических алгоритмов и напомнил о необходимости протестировать техническую применимость к действующим сетям.


Николай Офицеров
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