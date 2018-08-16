«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

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«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

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| | «Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Сегодня, 15:09

Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

 

Предложение Елены Воробей «разорвать днище водителю» поступило в ответ на фотографию, которую она разместила у себя в Instagram. На ней некий неизвестный человек угрожает, что если кто-то поставит в запрещенном для этого месте автомобиль, то тот получит по лобовому стеклу молотком.

«При повторной парковке разрываем днище...водителю», - заявила Елена, добавив после, что очень любит своих подписчиков и работу.

«Главное, доходчиво», - пишут в комментариях подписчики. Другие отметили, что Елена смогла этим объявлением рассмешить их и поднять настроение на весь оставшийся день.


Николай Офицеров
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