Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

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Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

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Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Сегодня, 12:46

Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов причастен также и ее недавно рожденный ребенок.

Фотосессию для мужского журнала GQ, в котором Лобода позирует вместе с двухмесячной дочкой Тильдой, сразу начали активно критиковать фолловеры Светланы на просторах социальных сетей. Они считают, что девочка не успела родиться на свет, а «заботливая» мама уже подороже «продает» ее ради собственной популярности и выгодных денежных предложений.

Стоит отметить, что обложку мужского глянца впервые украсила знаменитость вместе с маленьким ребенком. Лобода, помимо того, что вместе с ней на фото малышка, без стеснения эксплуатирует собственную сексуальность, показывая, однако, что после родов она восстановилась просто прекрасно.

В социальных сетях у Светланы одно за другим появляются новые прозвища, которые ей раздают взбешенные фанаты. Они называют ее «новым эталоном вульгарности», «пошлятиной» и «продажной».

«Радости полные штаны! Не успел родиться ребенок – его уже продают! Неужели такая проблема с деньгами?», «Эталон вульгарности! С каких пор такие бабы вообще считают матерями-героинями?», - утверждают злопыхатели на просторах социальных сетей.

Вторую дочь Светлана Лобода родила в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса. Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.


Николай Офицеров
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