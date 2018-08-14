«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

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«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

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   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

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«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

Сегодня, 13:06

Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить, чтобы так раскорячиться.

Ксения Собчак опубликовала ряд новых фотографий, на которых позировала лежа на спутенях на яхте. Многие пользователи поддержали знаменитость, написав, что снимки отличные, образ такой не обычный для серьезной Ксении. Однако были и такие, которые с облегченным вздохом поблагодарили бога, что Собчак не стала президентом, ведь о репутации она совершенно ничего не знает. Один подписчик с юмором назвал данную фотосессею «свободным падением».

Помимо этого спрашивали, сколько Ксения перед съемкой выпила, ведь на одной из фото рядом с ней стоит бокал с шампанским. Однако были пользователи с более нейтральным мнением, которые писали, что хорошо, когда у человека есть чувство юмора, помогающее жить.


Анна Котова
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