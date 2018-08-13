Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

Александр Политковский, экс-ведущий «Взгляда», усомнился в предложенной коллегой Дмитрием Захаровым версии убийства в 1995 году журналиста и теплеведущего Владислава Листьева. Согласно с новой версией в преступлении обвиняют Бориса Березовского, а поводом расправы стал введенный Листьевым запрет на рекламу.

Березовский был одним из подозреваемых в деле об убийстве журналиста. Политковский отметил, что следственные действия, подтверждающие эту версию, не проводились. Он добавил, что скрывающегося в другой стране человека проще всего обвинить в преступлении. Бывший ведущий программы «Взгляд» отвергает заявление Захарова, согласно с которым заказчиком был именно Борис Березовский. Запрет на рекламу является решением не Листьева, а совета директоров, отметил Александр Политковский.

Генерального директора ОРТ Владислава Листьева застрелили в 1995 году у подъезда своего дома. Коллега Листьева и соведущий «Взгляда» Дмитрий Захаров ранее сообщил, что заказчиком убийства мог стать Борис Березовский, поскольку мораторий на рекламу, введенный Листьевым, лишил бизнесмена огромных денег. Борис Березовский принимал участие в создании канала ОРТ, а также был в составе совета директоров. В 2013 году предпринимателя нашли мертвым в его доме в Великобритании. Стоит отметить, что Березовского также обвиняют в причастности к убийству Анна Политковской, которую застрелили в 2006 году. Известно, что незадолго до этого дня между журналисткой и предпринимателем произошел конфликт.

Мирослава Донцова