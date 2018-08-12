Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

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| | Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Сегодня, 09:55

Дмитрий Захаров помнит вечер убийства и уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

Весной более 23 лет назад двое мужчин в подъезде дома известного телеведущего Влада Листьева выстрелили в него. В тело жертвы попало две пули, в плечо и голову, что и стало причиной смерти ведущего. Коллега погибшего Дмитрий Захаров помнит вечер накануне трагедии и сообщил общественности имя предполагаемого убийцы Листьева. Его могли убить по заказу российского депутата и бизнесмена Бориса Березовского, считает Захаров.

Кроме того, причиной убийства стали деньги. Когда стало ясно, что доход телеканала формируется от заказанной на нем рекламы, начали поступать все новые предложения. Последовали угрозы в отношении Листьева, которому звонили по телефону с требованием отменить мораторий на рекламу. Захаров считает, что его коллеге нужно было немедленно обеспечить себе охрану, срочно обратиться в ФСБ, однако Листьев был уверен, что с ним ничего не случиться.

Захаров считает, что Березовский, впоследствии найденный повешенным в Лондоне, имел процент с дохода канала, поэтому смерть Листьева могла быть ему выгодна. Однако, так как убитый был другом дочери Ельцина, убийство ведущего Березовскому с рук так просто не сошло, сообщал Захаров.


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