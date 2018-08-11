«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая серия добилась успеха у поклонников.

В очередной серии Филипп Киркоров обратился к администратору отеля, так как ему не принесли обед. В ответ на жалобу служащий заведения предложил певцу погрызть орешки. После этого он разговаривал, скорее всего, со своим наставником, который заявил, что усмирение гнева – первый шаг к просветлению. В посте к публикации Киркоров написал, что публикация рассчитана на его хейтеров, от которых артист ждет критических отзывов: «Все для вас, мои милые хейтеры! Ну, вперёд! Я жду вас, анонимные злобные котики!». Однако таких не последовало. Подписчики в один голос твердили, что у исполнителя талант к актерской игре, так как все происходит очень реалистично. Также писали много комментариев таланту и, конечно же, самим съемкам.

До этого сообщалось, что Ольга Бузова, находясь в отеле в Анапе, пригласила короля поп-музыки на свидание. По словам артистки, ей напели птички, что в этом же отеле находится и Киркоров. Бузова сказала, что встретится с ним либо на концерте своем или его, либо в номере, но право выбора предоставила исполнителю.

Анна Котова