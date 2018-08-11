«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

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«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

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 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | «Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

Сегодня, 14:09

Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая серия добилась успеха у поклонников.

В очередной серии Филипп Киркоров обратился к администратору отеля, так как ему не принесли обед. В ответ на жалобу служащий заведения предложил певцу погрызть орешки. После этого он разговаривал, скорее всего, со своим наставником, который заявил, что усмирение гнева – первый шаг к просветлению. В посте к публикации Киркоров написал, что публикация рассчитана на его хейтеров, от которых артист ждет критических отзывов: «Все для вас, мои милые хейтеры! Ну, вперёд! Я жду вас, анонимные злобные котики!». Однако таких не последовало. Подписчики в один голос твердили, что у исполнителя талант к актерской игре, так как все происходит очень реалистично. Также писали много комментариев таланту и, конечно же, самим съемкам.

До этого сообщалось, что Ольга Бузова, находясь в отеле в Анапе, пригласила короля поп-музыки на свидание. По словам артистки, ей напели птички, что в этом же отеле находится и Киркоров. Бузова сказала, что встретится с ним либо на концерте своем или его, либо в номере, но право выбора предоставила исполнителю.


Анна Котова
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