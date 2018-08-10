В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый дом» вызвало у подписчиков нехорошие подозрения.

Им показалось, что короткий отпуск может говорить о двух вещах: отсутствии денег или достойного кавалера. Вполне возможно, что Анастасия досрочно прилетела домой по обеим этим причинам. Фанатам показалось, что такой экспресс-отдых больше напоминает уик-енд, чем отпуск. «Какая Вы шустрая, как лягушка-путешественница», - пошутили они в комментариях. «Вот умеет Настенька заинтриговать. Почему же так рано вернулась?», - поинтересовались другие юзеры. Многие наградили танцовщицу стандартными комплиментами: «красотка», «великолепная», «шикарная женщина», «королева», «прекрасный загар» и так далее, но хейтеры были более изобретательны.

Они тут же принялись критиковать знаменитость. Им не нравилось решительно все: взгляд, поза, наряд, интерьер… «Как уезжала, так и приехала – в том же платье и с тем же веником. Никто что ль букет не подарил?», - ехидно поинтересовались они. «Ну что опять за фигня с прической? Когда голову помоете? Может на шампунь подкинуть. А то Вы после суда какая-то обнищавшая», - предложили «сердобольные» пользователи.

Другие начали упражняться в остроумии на тему Настиного одиночества. «Мишель тоже слинял, пока ты его не засадила?», - спросили они в комментариях, намекая на процесс над бывшим водителем балерины, куда Волочкова явилась в гордом одиночестве.

«Розочки твои столетней давности, а трясешь ими, будто только что подарили. Чего ж не помылась и не переоделась? Неужели в кайф ходить в грязной рубашке, и на столе не убрано… Такой неряхи еще не видел российский шоубиз», - позлорадствовали остальные хейтеры. Тем не менее, за несколько минут пребывания в Сети, публикация Волочковой набрала почти две тысячи лайков.

Дарья Светозарова