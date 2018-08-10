«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

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«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

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| | «Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Сегодня, 14:01

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным. 

Сейчас Анастасия Волочкова находится на отдыхе на греческом острове Корфу. Знаменитость продолжает делать фотоотчет и публикует его в интернете. На этот раз Анастасия разместила снимок, на котором позирует перед камерой с очаровательной гречанкой. Пользователи отметили красоту и очаровательность жительницы Греции, а вот на Волочкову обрушилась очередная волна критики. Подписчики с мольбой просили, чтобы балерина все-таки помыла голову. Один пользователь отметил, что к прекрасной голове гречанки прислонилась Анастасия с салом на голове. «Сало на голове и лицо мужицкое», - писали хейтеры.

Помимо этого писали, что знаменитости стоит нарастить ресницы, они придадут лицу женственности, а сейчас лицо просто мужицкое. Однако большинство пользователей сошлись в одном: они почти слезно просили Волочкову не показывать обвисшую старческую грудь. Подписчица написала, что стоит перед съемкой проверять наряд или вообще не надевать такой, из которого одна грудь вывалилась.


Анна Котова
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