Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Артистка скончалась на 75 году жизни в результате тяжелой болезни. Информацию об этом распространили представители Московского театра «Современник».

Тамара Дегтярёва была лауреатом Государственной премии СССР, театральным педагогом. Даже будучи прикованной к инвалидному креслу она продолжала играть Евдокию во «Времени женщин».

«Сегодня ушла из жизни Тамара Васильевна Дегтярёва, наш товарищ, партнер и коллега. Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями все последние годы, но они, увы, победили», - отметили представители «Современника», комментируя официальные причины смерти звезды «Вечного зова».

Также прокомментировал ее смерть экранный «муж» по знаменитому советскому сериалу Николай Иванов.

«В «Вечном зове» у нас была такая трогательная история отношений. В жизни Тамара была прекрасным, чутким и добрым человеком. Это очень большая утрата», - отметил Иванов.

Высказались по поводу трагедии и в Союзе театральных деятелей. Евгений Стеблов, первый зампредседателя организации, заявил, что это была «очень яркая натура и замечательная актриса». В Союзе высказали соболезнования по поводу ухода Тамары Васильевны из жизни.

Место и время прощания с актрисой пока что не указывается. Самыми яркими ее работами, помимо «Вечного зова», стали «Встречи на рассвете» и «Крутой маршрут».

Николай Офицеров