«Дебилов и моральных уродов не читаю»: Волочкова жестко поставила на место хейтеров

Балерина долгое время терпела насмешки и оскорбления от недругов. Однако недавно решила им ответить.

Не успели пользователи очнуться от фотографий Анастасии Волочковой с отдыха в Турции, как она приготовила аналогичные, но только с греческого острова Корфу. Балерина успела снова продемонстрировать шпагат. Пользователи не смогли остаться в стороне. Однако их комментарии не порадовали Волочкову, поэтому она решила жестко поставить хейтеров на место. Балерина написала, чтобы подписчики были готовы к новой порции ее снимков, а всякие тети заглядывали в душу, а не в ее мини трусики. По словам Анастасии, ее формы позволяют надевать такие трусики, поэтому она не упускает момент их надеть. В завершении знаменитость написала: «Комменты дебилов и моральных уродов не читаю».

До этого информировалось, что после отдыха в Турции Анастасия Волочкова сделал несколько репетиций в Москве, но они ее сильно утомили, и она отправилась в очередной отпуск. Отметим, что редкие фотографии с репетиций и выступлений веселят пользователей. Почти весь год балерина находится на различных курортах, фотографиями с которых вызывает у подписчиков много критики и оскорблений.

Анна Котова