В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

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В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

 Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и

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В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

Сегодня, 13:44

Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и скандальностью.

 

Лариса Гузеева уже давно стала главной свахой страны: на ее шоу «Давай поженимся» приезжают парни и девушки со всей России в поисках своей любви и судьбы. Конечно же, есть участники, которые ведут себя неподобающе и иногда совершенно странно. Многие из них явно показали, что их целью на шоу было совсем не найти свою вторую половину, а «пропиариться», поэтому издание wday.ru составило список из пяти самых фриковых невест «Давай поженимся».

Яна Лукьянова

 

Самой первой такой «невестой» назвали скандалистку Яну Лукьянову. Ее уже вполне заслуженно можно считать «звездой», так как она запомнилась зрителям и ранее своим участием в шоу «Дом-2», «Званый ужин», «Пацанки» и другим. На «Давай поженимся» Яна начала скандалить еще за кулисами, что даже вышло в итоге в эфир. В студии же она сравнила ведущую с одноклеточным и подралась с одним из женихов.

Виалика

 

Еще один интересный персонаж «Давай поженимся» - фитнес-тренер Виалика. Она запомнилась зрителям своими умениями привирать и петь, не попадая ни в одну ноту. Ее демонстрация упражнений, которые она якобы делает в зале, не оставила зрителей равнодушными, но совсем не так, как надеялась девушка.

Светлана Яковлева

 

Светская львицы Света Яковлева пришла не передачу не найти жениха, а рассказать о своей шикарной жизни и толпах фанатов, что явно не совсем соответствовало действительности. Жениха автора песен Колю Воронова она раскритиковала «в пух и прах» за неумение ухаживать за собой.

Карина Барби

 

Эта девушка сразу приковала к себе внимание зрителей своим внешним видом. Многие любят розовый цвет, но не настолько как она. Кроме того, Карина Барби прямо в студии устроила мастер-класс по гламуру для Розы Сябитовой, а затем и вовсе подралась с Олесей Малибу, пришедшей поддержать друга.

Светлана

 

31-летний инженер, на первый взгляд, выделялась только пристрастием к вредной еде, пока не рассказала о предыдущих отношениях. Оказалось, что Светлана любит терроризировать в Сети и реальной жизни своих возлюбленных и даже их семьи. Так уже произошло дважды, когда объектами ее любви становились женатые мужчины, не отвечающие на ее чувства. Такая откровенность и привела к тому, что она оказалась в топ-5.


Виктория Озерова
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