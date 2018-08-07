В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты актёра обеспокоились его здоровьем из-за удручающего внешнего вида.

В ряде западных таблоидов недавно появилась информация о том, что Джонни Депп может оказаться в могиле в 55-летнем возрасте из-за «смертельной болезни печени». Журналисты издания Globe ранее сообщили, что специалисты некого института разработали программу, способную по голосу определить заболевания человека. Подвергнув детальному анализу голос Джонни Деппа, эксперты забили тревогу, заподозрив, что печень голливудского актёра находится в критическом состоянии. Кроме того, эксперты рассказали о хроническом характере болезни, от которой страдает артист.

Однако, вскоре специалисты поспешили опровергнуть столь абсурдные сведения, так как для определения точного состояния печени необходима сдача многих анализов. Также инсайдеры из близкого окружения Джонни Деппа подтвердили, что он находится в добром здравии и не страдает от каких-либо отклонений в здоровье.

Александр Вест