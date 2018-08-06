Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

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Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

 Именно по этой причине, как считают специалисты, наследников артистка и не оставила. В то же время

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Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

Вчера, 17:40

Именно по этой причине, как считают специалисты, наследников артистка и не оставила. В то же время у Евгения Вагановича есть единственная дочь от первого брака.

 

В минувшую пятницу, 3 августа, СМИ и соцсети шокировала новость о разводе 72-летнего Евгения Петросяна и 65-летней Елены Степаненко. Пара, которую многие считали образцом целомудрия и примером благополучной семьи, распалась, причем с громким скандалом.

Как выяснили СМИ, Елена Григорьевна не живет с супругом под одной крышей порядка 15 лет, а полгода назад решила разделить имущество, причем не 50/50, а себе забрать 80% имущества, а экс-мужу оставить 20%. А состояние за свою долгую творческую совместную карьеру юмористы смогли нажить немалое - по данным, которые стали доступны медиа, речь идет о 1.5 миллиардах рублей, 10 элитных квартир на территории Москвы и большое число предметов старины. Только когда дело дошло до суда общественность и узнала о разводе знаменитостей.

 

Но имущество имуществом, а причину развода из первых уст узнать так и не удалось, потому тысячи поклонников Петросяна и Степаненко продолжают гадать - что пошло не так. Некоторые эксперты начали предполагать, что причина разрыва кроется в Елене Степаненко, вернее в том, что у нее нет детей, которые могли бы скрепить и спасти семью. Специалисты рассматривают как вариант отсутствия наследников - жизненную позицию артистки, она может иметь позицию как у Дженнифер Энистон, которая заявила, что размножение не является ее целью на планете. Впрочем, проскакивало мнение, что Елена Степаненко бесплодна, а не просто чайлдфри. Другие убеждены - в Петросяне артистка попросту не видела отца своих детей. Теперь же физиологической возможности родить у нее точно нет - в столь почтенном возрасте выносить ребенка не представляется возможным. 

 

Аналитики, после разбора конфликта и вовсе решили, что Евгений Ваганович не просто так ушел к молодой. Неспроста многие СМИ и соцсети заметили, что новая избранница юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова, является копией Степаненко в молодости. Возможно, именно по этой причине постаревшую супругу Петросян и променял на молодую любовницу.


Дарья Вольная
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