Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

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Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

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| | Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

Сегодня, 13:05

Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

Певица Светлана Лобода не сидела сложа руки даже будучи беременной. На девятом месяце беременности артистка активно занималась творчеством и сняла клип на новую песню. Композицию фанаты уже успели полюбить, а вот клип до сих пор оценить не смогли. Еще больший интерес вызвал тизер на видео, после которого только и говорили о будущей премьере.

Сегодня Поклонники наконец-то дождались выхода клипа популярной певицы на нашумевшую композицию SuperStar. О том, что Светлана Лобода презентовала видеоролик, поклонники узнали из сообщения на ее странице в Instagram. «Мы так долго ждали этого дня», - написала исполнительница. Также артистка поблагодарила всю команду за отличную работу. Новинка получилась достаточно оригинальной и яркой. Клип представляет собой мини-фильм, в котором главной героиней стала, конечно же, Лобода. Фанаты пришли в восторг от увиденного: «Это лучший клип», «Огонь», «Шедеврально», «Бомба».


Мирослава Донцова
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