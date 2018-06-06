«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Лена Миро в обновлении своего блога раскритиковала Ксению Царицыну (Шаповалову), которая отныне носит гордый титул «Мисс Россия Мира – 2018», доставшийся ей благодаря мужу миллиардеру, а не природной красоте и талантам. Миро рассказала о том, что настоящего в Ксении не осталось ничего, так как хирурги поработали над её губами, «накачав её вареники», над носом, ненужную часть которого срезали скальпелем, а также над грудью «красавицы» из Самары. Кроме того, Миро напомнила, что Цырицына также не забыла сходить и к стоматологу, так как в Самаре со времён татарского ига ценятся женщины, похожие на лошадей.

Блогерша выразила озадаченность, рассуждая над мотивами дважды матери Ксении, которая отправилась на конкурс, так как в таких мероприятиях обычно участвуют лишь модели, желающие набить себе цену, чтобы запрашивать круглые суммы за последующие эскорт услуги со своим участием.

Александр Вест