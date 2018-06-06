«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Мнения

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Кальмар решил оплодотворить рот кореянки Корбин считает, что правительство Мэй несет угрозу обществу Дженнифер Лоуренс сменила стареющего бойфренда на молодого директора арт-галереи Поклонники: Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Канье Уэст за полчаса заработал полмиллиона долларов Видео с зависшим над Турцией НЛО признали настоящим 92-летняя королева Елизавета II восхитила внешним видом в Лондоне Водонаева пренебрегает бывшим возлюбленным Степаном Меньшиковым В Крыму рассказали об отсутствии у Украины необходимых прав на мост Клинцевич советует Ефремову лечиться от алкоголя после слов о Крымском мосту «Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018» Кольер передал от населения Андромеды послание о приближении новой катастрофы
| | «Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Сегодня, 15:43

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Лена Миро в обновлении своего блога раскритиковала Ксению Царицыну (Шаповалову), которая отныне носит гордый титул «Мисс Россия Мира – 2018», доставшийся ей благодаря мужу миллиардеру, а не природной красоте и талантам. Миро рассказала о том, что настоящего в Ксении не осталось ничего, так как хирурги поработали над её губами, «накачав её вареники», над носом, ненужную часть которого срезали скальпелем, а также над грудью «красавицы» из Самары. Кроме того, Миро напомнила, что Цырицына также не забыла сходить и к стоматологу, так как в Самаре со времён татарского ига ценятся женщины, похожие на лошадей.

Блогерша выразила озадаченность, рассуждая над мотивами дважды матери Ксении, которая отправилась на конкурс, так как в таких мероприятиях обычно участвуют лишь модели, желающие набить себе цену, чтобы запрашивать круглые суммы за последующие эскорт услуги со своим участием.


Александр Вест
Новости по теме

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости