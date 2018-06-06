Наташа Королева поведала, почему у нее только один ребенок

Исполнительница рассказала, что сильно хотела второго ребенка. Однако, по ее мнению, Бог не дал им второго отпрыска, так как им не по силам его воспитать.

Очередной гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым стала отечественная исполнительница Наташа Королева. На шоу артистка поведала, почему у нее только один ребенок. Также она сообщила, почему рассталась с Игорем Николаевым. По словам артистки, во время брака с композитором она сама была еще ребенком, а Николаев очень хотел наследника. Королева добавила, что все было неспроста, ведь Бог мог дать, не спрашивая родителей, хотят они или нет. Только когда исполнительница закрутила роман с Сергеем Глушко, она забеременела, а после родила сына Архипа. Артистка рассказала, что очень хотела второго ребенка, но как бы они с мужем не старались, Бог им так и не подарил отпрыска.

В завершение Наташа Королева рассказала, что отношения с Игорем Николаевым испортила измена композитора. Однако певица дала ему год, чтобы Николаев разобрался в своих чувствах. Через время артистка встретила Глушко. Даже профессия стриптизера не смогла оттолкнуть Королеву. Знаменитости в счастливом браке уже 15 лет.

Анна Котова