Наташа Королева поведала, почему у нее только один ребенок

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Наташа Королева поведала, почему у нее только один ребенок

 Исполнительница рассказала, что сильно хотела второго ребенка. Однако, по ее мнению, Бог не дал им

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| | Наташа Королева поведала, почему у нее только один ребенок

Наташа Королева поведала, почему у нее только один ребенок

Сегодня, 13:19

Исполнительница рассказала, что сильно хотела второго ребенка. Однако, по ее мнению, Бог не дал им второго отпрыска, так как им не по силам его воспитать.

Очередной гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым стала отечественная исполнительница Наташа Королева. На шоу артистка поведала, почему у нее только один ребенок. Также она сообщила, почему рассталась с Игорем Николаевым. По словам артистки, во время брака с композитором она сама была еще ребенком, а Николаев очень хотел наследника. Королева добавила, что все было неспроста, ведь Бог мог дать, не спрашивая родителей, хотят они или нет. Только когда исполнительница закрутила роман с Сергеем Глушко, она забеременела, а после родила сына Архипа. Артистка рассказала, что очень хотела второго ребенка, но как бы они с мужем не старались, Бог им так и не подарил отпрыска.

В завершение Наташа Королева рассказала, что отношения с Игорем Николаевым испортила измена композитора. Однако певица дала ему год, чтобы Николаев разобрался в своих чувствах. Через время артистка встретила Глушко. Даже профессия стриптизера не смогла оттолкнуть Королеву. Знаменитости в счастливом браке уже 15 лет.


Анна Котова
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