Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

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Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

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| | Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Сегодня, 10:22

Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с артисткой участились. Сейчас ее Instagram-аккаунт модели стал намного популярнее, чем был.

 

Многие пользователи объявили, что модель plus-size Эрику Лорен двойником супруги принца Гарри Меган Маркл. Подписчики считают девушку точной копией, так как сходство на лицо: темные прямые волосы, изогнутые брови, цвет глаз и идеальная кожа. Однако девушки похожи только лицом, так как у эрики очень пышные формы. По словам самой модели, ей часто говорили и писали в соцсети о сходстве, но после королевского бракосочетания участились такие комментарии. Теперь ее страница в интернета стала намного популярнее, чем была.

Помимо этого Эрика Лорен рассказала, что все эти слова воспринимает в положительном контексте. Модель говорит, что как- то в сети видела детский снимок артистки и поняла, что она точная копия Эрики в этом же возрасте.


Анна Котова
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