Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Художник поддержал скандально известную Анастасию Волочкову: «Я убеждён, что Волочкова ещё встретит среди них достойного мужчину. Она замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал».

Никас Сафронов уже дважды был женат и разведен, свои отношения с бывшей балериной комментирует так: «Мы общаемся, периодически ходим на дни рождения друг к другу. Нам этого достаточно. Женить нас не стоит».

Также Сафронов заявил, что не думает, что Волочковой до такой степени не везёт в личной жизни, чтобы она опустилась до собственного водителя.

Экс-балерина в настоящее время судится со своим бывшим водителем, Александром Скиртачом, обвинившим ее в сексуальных домогательствах. Ранее Волочкова обратилась в полицию заявив о мошенничестве и хищении Скиртачом денежных средств. Подозреваемый был задержан, а затем отправлен под домашний арест. Скиртач заявил, что звезда предлагала ему секс, а получив отказ, стала ему мстить. Супруга Скиртача поддержала его, заявив, что Анастасия Волочкова хотела переспать с ним.

В ответ на эти заявления Волочкова выложила скриншоты смс-переписки, в которой Александр Скиртач признается ей в любви. Чаще всего имя известной танцовщицы упоминается в связи с тем, что она часто исполняет шпагаты, причем делает это часто и в различных местах, а затем размещает свои фотоснимки в Instagram.