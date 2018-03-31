"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

В интернете Лена Миро фактически вступила в диспут с другими обозревателями по поводу Кемеровской трагедии. Девушка конкретно назвала тех, кого считает главными виновниками трагедии и смерти десятков детей в ТРЦ «Зимняя вишня».

По словам Лены Миро, наиболее виноватыми в этом страшном событии можно считать правительство РФ. Именно эти чиновники допустили трагедию многих родителей. Ведь не секрет, что для того, чтобы построить такое здание, как торгово-развлекательный центр, нужно много соблюдать норм и правил. Это касается как технологий, так и общепринятых требований. Большинство компаний-подрядчиком пытаются провести начатый объем работ с минимальными затратами. В настоящее время, как и много лет назад, разрешение на строительство - это долгий и затяжной процесс, но чтобы его ускорить тоже есть свое уникальная методика, «негласного типа».За определенную сумму денег все сделают, по желанию самого клиента. За результат в тот момент не думает никто, ни представители власти, выдающие спецразрешения, а тем более это не волнует самих подрядчиков и инвесторов. Также получилось и с ТРЦ в Кемерово. Об этом свидетельствует мгновенное распространение огня по всему корпусу, масса угара, содержащего токсины от дешевых материалов при строительстве и отделке здания. В конце концов, не оставляет сомнений неисправная пожарная сигнализация, отказавшая в работе в момент горения здания.Второй категорией виновных по словам Лены миро можно считать наемных работников ТРЦ. И это совершенно верно. Ведь если в кинозале находятся люди и происходит сеанс, где должен находится обслуживающий персонал, даже тот самый контролер, проверяющий билеты? Миро говорит, что если бы все выполняли должностные инструкции правильно и ответственно, ничего подобного не произошло. Да, возможно был бы пожар, но не погибли дети в таком количестве. Блогер назвала это обычным наплевательством и халатностью.С Миро некоторые обозреватели по этому поводу не согласились, считая сотрудников не причастными к пожару в ТРЦ. Но и в этом случае блогерша нашла, что ответить. Она подчеркнула, что если бы хоть один из сотрудников общественного учреждения был вместе с погибшими, сейчас бы тема трагедии всей России не поднималась бы вообще. Людей бросили на произвол судьбы.Самой последней категорией виновных в гибели 64 человек Лена считает региональные власти, предпринимателей области и района. В этом событии они стали настоящими заложниками ситуации. Давая взятки чиновникам вышестоящего уровня, бизнесмены получали то, к чему стремились. К сожалению , прекратить данную схему пока не удалось никому. Команда «Дай», данная высшим руководством в той или иной сфере, не должна подлежать игнорированию в любом случае.