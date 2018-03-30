"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

Российский блогер Лена Миро известна в Сети тем, что затрагивает громкие и скандальные темы, как произошло и на этот раз. В данном случае за словом писательница также в карман не полезла, прокомментировав недавнее выступление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Анна Лисичкина

Как отметила Лена Миро, буквально недавно представитель Кремля выступил с невероятно громкими заявлениями, касающимися домогательств со стороны депутата Слуцкого. Как сообщалось ранее, журналистки заявили о непозволительном поведении со стороны чиновника в их адрес, но ситуации происходили немного ранее, а жертвы решили рассказать об этом только сейчас. Произошло это через какое-то время после нашумевшего скандала с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна в Голливуде.Дело в том, что сам Дмитрий Песков провел некую параллель между запоздавшими обвинениями и статусом женщин, которые рассказали о домогательствах. Кремлевский пресс-секретарь считает, что с целью восстановить справедливость и наказать преступника, необходимо было действовать сразу, а если пострадавшие долго молчат и лишь через время настоящей волной обрушаются на депутата, то делают они это с целью обогатиться на скандале. Самое интересное, что подчеркнула блогер, это дальнейшее сравнение таких девушек с проститутками, которые «спят с мужчинами за деньги».Писательница отметила, что делать такие заявления Песков не может априори, ведь все его формальные и неформальные выступления тесно связываются со мнением Кремля, президента, хотя Владимир Путин такие выводы озвучивать не собирался. В связи с этим, Лена Миро поинтересовалась, можно ли считать подобное поведение подтверждением профнепригодности, ведь своих полномочий Песков не знает.В качестве вывода блогер подчеркнула, что пресс-секретарю необходимо сменить работу и род деятельности в целом, а с такими способностями Дмитрий Песков вполне может заменить Малахова на телевидении. Миро в своей любимой манере дала понять, что приведенная ситуация является абсолютным выходом за все рамки, ведь называть голливудских актрис проститутками – это совсем не позволительно. Более того, в ситуации со Слуцким пострадавших поддержали представитель МИДа Мария Захарова, а также знаменитая медийная личность Тина Канделаки, которых по логике Пескова также можно сравнивать с проститутками, по словам Лены Миро.