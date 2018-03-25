Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

В мире эксперты плотно подошли к вопросу взаимодействия влияния домашних питомцев, а именно кошек и собак на здоровье детей разного возраста. На конференции Международного общества антопозологии были подняты глобальные вопросы, связанные с вышеописанной тематикой. По этому поводу собралось много убеждений, научно обоснованных о том, что кошки и собаки негативно влияют на психику ребенка.

Ученые сообщили, что по некоторым наблюдениям, уровень психических заболеваний у детей разного возраста превышает в три раза обычные среднестатистические показатели. В своих работах исследователи делали акцент более на кошках, так как в США американские граждане более часто предпочитают содержать в домах и квартирах именно этих животных. С собаками ситуация совершенно иная, но все же также может быть с негативной динамикой.По данным доклада специалистов из нескольких университетов Голландии стало ясно, что при анализе здоровья тех детей, родители которых содержат кошек и собак, степень поражения сердечно-сосудистыми недугами выше, по сравнению с юным поколением, которые воспитываются без присутствия в доме питомцев. Эксперты исследовательского Института Бассет провели некоторый наблюдательный эксперимент. Они сравнили 370 детей в возрасте от 6 до 7 лет, в домах которых жили собаки или кошки и около 300 детей аналогичного возрастного уровня, где в доме вообще не было животных. По результатам исследования стало ясно, что в первой группе отмечались некоторые отклонения в здоровье. А именно: дети страдали отставанием в развитии физически, были замкнутыми, в нескольких случаях отмечался даже аутизм. 21% из всех детей ощущали часто состояние тревоги..На конференции прозвучали комментарии специалистов Центра по исследованию детских болезней. Ученые этого направления ничего негативного о кошках и собаках, влияющих на психику ребенка, не обнаружили. Они наоборот, склонны к теории о положительном влиянии таких животных на душевное состояние детей разного возраста. Но есть и несколько аспектов, все же настораживающих. Дело в том, что кошки и собаки, живущие в доме, могут быть носителями такого опасного заболевания, как токсоплазмоз. Бактерии способны проникать в живые клетки организма человека и производить массу проблем. К ряду болезней, вызванных токсоплазмозом, можно отнести и некоторые психологические. Это расстройство внимания, риск увеличения депрессивного состояния, отсутствие нормальной активности мозга ребенка.По мнению психолога Брэдшоу, который тщательно занимается исследованием влияние кошек на психику людей, утверждает, что кошка сама по себе заставила людей так думать о себе. Ведь это животное само по себе, непредсказуемо в большинстве случаев, очень трудно поддать кошку дрессуре. С собаками совершенно иной статус.