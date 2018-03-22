Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Скандальный топовый блогер Live Journal и писательница Лена Миро (настоящее имя - Елена Мироненко) убедилась в том, что наше самочувствие в большей степени зависит от нашего питания. Поэтому с ее слов, ни ботулотоксин, ни филлеры, ни чудесные целебные аптечные компоненты не сохранят нам молодость, красоту и здоровье, если мы ёдим всякую гадость.

Януш Серпнень

Со слов блогера, поменять свое питание намного труднее, чем обколоть лицо инъекционными кожными наполнителями. Причина - окончательный итог виден не сразу, так как день с правильным рационом не повлияет на моментальное исчезновение прыщей, морщин и целлюлита. Для этого необходимо минимум месяц, и только тогда результат будет виден в зеркале, ваше лицо посвежеет и вы почувствуете общие значительные улучшения.А вот ботоксные процедуры заблокируют вашу нервно-мышечную передачу, а не омолодят вас. Тогда как обкалывание лица инъекционными кожными наполнителями лишь поспособствует его раздутию, а не сделает вас моложе. Писательница заверяет, что все будет наоборот – химические препараты создадут лишь ложное впечатление влияния на ваш организм только и всего.Скандальный блогер уверена, что для омоложения, необходимо по-настоящему помолодеть и все передовое человечество уже давно разобралось, что это является единственным способом смотреться моложе и быть моложе, единственная действенная прописная истина омоложения, без всякой ерунды и обмана. Естественно, что нам очень хочется стать молодыми и здоровыми за пару минут с помощью уколов, но как оказалось, так не получается.Писательница констатирует, что нас ослепили рекламой, в которую мы поверили, но большинству личный горький опыт показал, что омоложение возможно лишь изнутри, а для этого необходимо изменить свой стиль жизни и рацион. Лена Миро уверена, что шесть месяцев употребления здоровой пищи помогут скинуть пятилетие, а если сделать правильный рацион своим жизненным стилем, то это даст возможность сбросить десятилетие. Тогда как даже самые передовые методы пластической хирургии не смогут дать аналогичного результата.Писательница поделилась, что она лично большущий приверженец свежей зелени. Она призналась, что очень любит употреблять в пищу различную зелень: петрушку, укроп, зелёный лук, базилик, тимьян, так как считает ее мощнейшими антиоксидантами. С ее слов, используемые товары ухода за кожей обещают те же антиоксиданты, тогда как организм должен получать их через рот, а не через поры.Лена Миро утверждает, что употребление свежей зелени позволяет взять из неё все витамины и микроэлементы, тогда как высушенная зелень в качестве приправы лишь для вкуса, а не для здоровья и красоты. Поэтому писательница советует выращивать зелень в горшочках на своей кухне, так как купленная зелень пучками быстро вянет даже в холодильнике, поэтому ее приходится выкидывать. А свежая зелень обязана присутствовать на вашем столе ежедневно.