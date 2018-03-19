Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

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Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Сегодня, 15:38
Известная певица Анна Семенович, по обыкновению, публикующая основную массу происходящих с ней событий в Instagram, разместила очередное фото. На снимке знаменитость, одетая в жемчужно-серый брючный костюм, сидит верхом на стуле, и держа в руке солнечные очки, кокетливо смотрит в объектив. Семенович душевно пожелала своим подписчикам отличной недели, любви и хорошего настроения, и пообещала, что все будет замечательно.

 

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

 

Пользователи пожелали Анне того же в ответ, а некоторые из них ехидно поинтересовались, кто это на фото. Фанаты, как обычно, сделали певице массу комплиментов, отметив ее красоту и магический взгляд. Хейтеры же отметили, что Семенович до такой степени увлеклась фотошопом, что стала уже совсем не похожа на саму себя. А главное - они раскритиковали костюм певицы, назвав его пижамой, и удивившись, что знаменитость решила прийти в нем на работу.

Чуть ранее Анна делилась с поклонниками «тяготами» своей сложной работы. Она поведала, что учит тексты, следит за тем, чтобы спина всегда была прямой, а также прилагает глобальные усилия, чтобы не заснуть. Подписчики были несколько шокированы такими «должностными обязанностями» и выразили надежду, что знаменитость несерьезно имела ввиду, что это работа. Многие пользователи тоже рассказали, что им нередко приходится бороться со сном в рабочее время, но происходит это потому, что они устают от тяжелой и длительной работы. И на фоне этого занятость Семенович выглядит, по меньшей мере, смешно. Подписчики отметили, что делают с усталостью, которая накатывает на них в результате бурной деятельности, но никак не от вечеринок и прочих тусовок.

Кстати, это были уже не первые жалобы Семенович на черзвычайно загруженный ритм жизни и отсутствие полноценного отдыха. Она рассказывала, что бесконечный круговорот дел не отпускает ее ни на минуту, а недосыпание превращается в хроническое. Правда звезда заинтриговала поклонников, не уточнив, чем же именно она так сильно почти круглосуточно занята. Фанаты все же более склоняются к мнению, что «звездная жизнь» Семенович легка и беззаботна.

Также в приукрашивании действительности Семенович заподозрили еще тогда, когда она начала злоупотреблять фоторедакторами. Анне настолько понравилось без особых усилий приближать себя к идеалу, что теперь на всех своих фото она доводит собственную внешность до модельной, ничуть не смущаясь, что в жизни она выглядит, мягко говоря, не совсем так. При этом, знаменитость так увлекается «исправлениями», что порой не замечает, как одежда начинает сливаться с частями тела, а кожа приобретает поистине «неземную» красоту.
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