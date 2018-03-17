ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

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ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

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ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

Вчера, 17:54
В последнее время женщины стали больше внимания уделять внешности. Большинство из них крайне недовольны излишками своего веса, а многие считают лишние килограммы большой проблемой. В борьбе с лишними килограммами женщины идут на различные ухищрения, стараясь вести с этим борьбу с помощью разных мер. Используя различные диеты и прибегая, по их мнению, к правильному питанию.

ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

 

Правда, пресловутая реклама действует на них магически и они покорно приобретают якобы полезные продукты, не предполагая их огромного вреда. В разряд неблагонадежных гипнологи отнесли продукты с небольшим содержанием жира. А вот те, кто следит за своими килограммами, знают, что йогурты с большим сроком сохранности содержат консерванты, красители, ароматизаторы и сахар. Из-за чего они предпочитают употреблять эти продукты с малым содержанием жира без добавок. Но недавние опыты, показали, что кисломолочные продукты создают в желудке человека кислую среду, вызывая необходимость восстановления баланса, а для этого необходим кальций. Его заимствуют из костей и скелета человека. Поэтому говорить об их абсолютной пользе не представляется возможным. Естественно, йогурты, в особенности домашние, необходимы организму, но нельзя забывать, что все должно быть в меру.

Сидящие на диете изредка позволяют себе разные сладости, напитки и иное. А для самоуспокоения ищут продукты с меткой «лайт», как бы с меньшим числом жира и углеводов. Но оказалось, что не имеет значения, какой это продукт просто метка на нем - это обычный обман, потому что соли, сахара и остального там не намного меньше, чем у тех, что без отметки «лайт». Лакомство спортсменов, протеиновые батончики, сделаны из соевого изолята, употребляющие их стараются с их помощью увеличить мышцу. Но в них для усиления вкусовых качеств применяют разные вредные добавки, поэтому ими нельзя злоупотреблять. В то же время, по совету гипнологов, лучше есть натуральное белое куриное мясо, бобовые, различные крупы, нежирную говядину, которые содержат большое количество полезного белка.

К популярным продуктам слабого пола, сидящего на диете относят мюсли из овсяных хлопьев и сухофруктов, в которых немало сахара. Поэтому, по мнению гипнологов, полезней обыкновенная отварная овсянка, приготовленная на воде с добавлением домашних сухофруктов. А любителям пшеничного хлеба необходимо помнить о содержании клейковины, замедляющей похудание. Поэтому лучше заменить пшеничные изделия лавашем. Довольно калорийным продуктом являются и популярные у «любителей диеты» суши, главным их ингредиентом является рис, а в отдельных - жирная рыба. Поэтому гипнологи советуют не вестись на рекламу, а сбалансировать рацион и есть все, но только в меру, исключив из рациона наиболее жирный фаст-фуд.
Януш Серпнень
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