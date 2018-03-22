Правительство Великобритании планирует развивать криптовалюту. Для воплощения этой идеи создадут специальная группа.

По словам министра финансов Великобритании Филипа Хэммонда правительство решило оказать помощь новому, находящемуся в развитие сектору экономики. Министр также заявил, что Великобритания собирается занять лидирующие позиции в сфере цифровых революционных технологий. Специальная группа будет просчитывать возможные риски, связанные с криптовалютами, а также вероятность успешного использования данного сектора экономики.По словам Филипа Хэммонда в состав этой группы будут входить Казначейство Великобритании, Управление по финансовому регулированию и надзору и Банк Англии.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй напомнила о рисках и опасностях использования криптовалюты.В 2017 году правительство Великобритании обещало разработать свою криптовалюту к началу 2018 года, однако в настоящее время информации по этому поводу отсутствует.