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| | Правительство Великобритании планирует развивать криптовалюту

Правительство Великобритании планирует развивать криптовалюту

Сегодня, 17:37
Правительство Великобритании планирует развивать криптовалюту. Для воплощения этой идеи создадут специальная группа.

Правительство Великобритании планирует развивать криптовалюту

 

По словам министра финансов Великобритании Филипа Хэммонда правительство решило оказать помощь новому, находящемуся в развитие сектору экономики. Министр также заявил, что Великобритания собирается занять лидирующие позиции в сфере цифровых революционных технологий. Специальная группа будет просчитывать возможные риски, связанные с криптовалютами, а также вероятность успешного использования данного сектора экономики.

По словам Филипа Хэммонда в состав этой группы будут входить Казначейство Великобритании, Управление по финансовому регулированию и надзору и Банк Англии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй напомнила о рисках и опасностях использования криптовалюты.

В 2017 году правительство Великобритании обещало разработать свою криптовалюту к началу 2018 года, однако в настоящее время информации по этому поводу отсутствует.
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