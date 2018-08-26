«Держитесь подальше»: Во Флориде злоумышленник расстрелял людей на кибертурине

Инцидент произошел в населенном пункте Джексонвилл в штате Флорида в США. Информацию об этом распространяет в социальных сетях шериф округа.

Полицейские опубликовали сообщение в микроблоге Twitter со словами: «Держитесь подальше от этого места. Там опасно, поэтому ради сохранения жизни лучше не посещать данную территорию сейчас». В Джексонвилле во Флориде злоумышленник расстрелял людей на кибертурнире, пострадали по меньшей мере 14 человек. Из них четыре погибших, а остальные раненные. Информация о количестве жертв происшествия является неофициальной. Сотрудники правоохранительных органов США пока не обнародовали сведения о последствиях перестрелки.

Разборки произошли в Jacksonville Landing. Стражи порядка настоятельно рекомендуют американцам избегать этого места, чтобы не стать жертвой. В социальных сетях пользователи жалуются на большое количество преступлений в Джексонвилле. Юзеры убеждены, 90% убийств в городе совершают одни и те же люди, а полиция бездействует.

Домбровский Сергей