СК открыл уголовное дело после второго случая избиения заключенных в ярославской колонии

Инцидент, предположительно, произошел в декабре 2016 года. Представители ФСИН гнали людей по коридорам, пинали, а после уводили в камеру.

По материалам об избиении заключенных в ярославской колонии СК открыл очередное уголовное дело. Изучив полученные данные, следователи установили личности сотрудников колонии, избивавших сидящих за решеткой. Их обвиняют в превышении служебных полномочий с использованием физического насилия. Новое дело передано в ГСУ, его, а также первое, также связанное с избиением заключенных в тюрьме, соединили в одном производстве.

Первый ролик появился в Сети месяц назад и вызвал огромный резонанс. Заключенного распяли на столе и били палками по пяткам, отчего тот жутко кричал от боли. После публикации записи возле стен колонии прошли митинги, в ИК приехали проверяющие: прокуратура, омбудсмен, помощник президента РФ и другие.

Никита Готский