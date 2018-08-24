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| | СК открыл уголовное дело после второго случая избиения заключенных в ярославской колонии

СК открыл уголовное дело после второго случая избиения заключенных в ярославской колонии

Сегодня, 20:39

Инцидент, предположительно, произошел в декабре 2016 года. Представители ФСИН гнали людей по коридорам, пинали, а после уводили в камеру.

 

По материалам об избиении заключенных в ярославской колонии СК открыл очередное уголовное дело. Изучив полученные данные, следователи установили личности сотрудников колонии, избивавших сидящих за решеткой. Их обвиняют в превышении служебных полномочий с использованием физического насилия. Новое дело передано в ГСУ, его, а также первое, также связанное с избиением заключенных в тюрьме, соединили в одном производстве.

Первый ролик появился в Сети месяц назад и вызвал огромный резонанс. Заключенного распяли на столе и били палками по пяткам, отчего тот жутко кричал от боли. После публикации записи возле стен колонии прошли митинги, в ИК приехали проверяющие: прокуратура, омбудсмен, помощник президента РФ и другие.


Никита Готский
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