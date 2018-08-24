Будет ли обвинение оспаривать неожиданное смягчение приговора коррупционеру Льву Львову

За плечами бывшего подмосковного чиновника Льва Львова — вымогательство взятки, несколько судебных процессов по одному эпизоду, побег от правосудия и три года в розыске. Итог — четыре года условно в связи с пересмотром его дела в 2018 году.

Это не первое и, возможно, не последнее судебное решение: ставить точку в этом деле явно рано. Возможно, гособвинение – но уже на более высоком уровне - потребует пересмотра дела в пользу его ужесточения. В очередной раз…

Как пишет «Росбалт», в конце июля 2018 года Московский областной суд вынес решение по громкому коррупционному делу, которое тянется с 2011 года. Лев Львов, бывший сотрудник администрации Ленинского района области, приговорен к четырем годам условно.

Согласно материалам следствия, в 2011 году Львов вымогал взятку у руководителя строительной компании. Застройщик пожаловался на мздоимство в полицию, где ему предложили принять участие в оперативной разработке чиновника. Спустя некоторое время Лев Львов и его подельник Игорь Комаров были арестованы, но это было только начало криминального сериала, разыгравшегося в действительности.

Стоит отметить, что Ленинский район Московской области в начале «десятых» был урожайным на коррупционные происшествия. В том же 2011 году был арестован и позднее осужден на два года председатель райсовета Александр Газейкин. В 2013 году попали за решетку мэр Видного Сергей Троицкий и начальник торгового отдела горадминистрации Петр Дроздов. Все они, как и Львов, входили в команду главы района Сергея Кошмана, занявшего этот пост в 2010 году. У последнего обнаружили незадекларированную недвижимость в Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах, стоимость которой разительно превышала доходы начальника района. В 2014 года депутаты райсовета досрочно отправили Кошмана в отставку по подозрению в нарушении антикоррупционного законодательства.

Что касается Львова, то первый приговор в городском суде Видного был относительно мягким: четыре года условно. Состав преступления тоже был «облегчен»: Львова признали виновным не в покушении на взятку, а всего лишь в покушении на мошенничество.

Однако воспротивилась Генпрокуратура, и дело пересмотрели в областном суде. Там Львова и его подельника признали виновными в коррупционном преступлении, и бывший чиновник получил рекордный штраф: 950 миллионов рублей. Расставаться с такой суммой он не собирался и подал апелляцию. Дело вернулось в Видное. Но к тому времени политический расклад в районе изменился, и городской суд обошелся с бывшим чиновником сурово: ему назначили восемь лет в колони строгого режима, правда, штраф сократили почти в десять раз. Должно быть, Львов предвидел такую развязку и до оглашения приговора бежал из России.

Несколько лет бывший сотрудник районной администрации находился в международном розыске. И вот сейчас он может вернуться в Россию. Об экстрадиции речи не идет: Львов вернется сам, если захочет. Московский областной суд снова пересмотрел многострадальное дело. Судебная коллегия согласилась с доводами адвоката Алексея Дудника и отменила последний приговор. Львову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.



