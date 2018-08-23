Предполагаемый организатор теракта в Петербурге арестован заочно

Уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров предположительно устроил взрыв в подземке Северной столицы 3 апреля прошлого года.

Решение об аресте вынес Басманный суд Москвы. На 23 августа у следствия не было данных о местонахождении Мухтарова. Однако правоохранителям удалось установить, что предполагаемый организатор теракта не имеет российского гражданства и постоянного места жительства в РФ. Суд предъявил Мухтарову обвинения в терроризме, незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывчатки. Его подозревают в совершении более десяти преступлений. Если все обвинения подтвердятся, что злоумышленнику угрожает до 15 лет тюрьмы.

Мухтарова называют руководителем запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад»*. Спецслужбы также подозревают его в организации теракта в Китайском посольстве в Бишкеке.

3 апреля 2017 года во время теракта в Питерском метро погибли 15 человек и исполнитель преступления смертник Акбаржон Джалилов. Взрыв произошел в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Благодаря действиям машиниста поезда удалось избежать больших жертв. Он сумел дотянуть до «Технологического института». На станции у поезда было больше маневра. Здоровые и легко раненные пассажиры смогли покинуть вагоны без лишней толкотни, а тяжело раненых и погибших было легче извлечь из состава.

Мухтаров арестован заочно на два месяца. Отсчет срока начнется в момент экстрадиции его в РФ или сразу после задержания на территории России.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Дарья Светозарова