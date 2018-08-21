В Чечне скончался последний выживший после нападения на полицию подросток

20 августа в Мескер-Юрт четверо малолетних террористов возрастом от 11 до 18 лет осуществили нападение на полицию. Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали.

Злоумышленников удалось обезвредить. Последний выживший после атаки на силовиков погиб в клинике в селе Мескер-Юрт. Стражи порядка установили имена всех несовершеннолетних, напавших на полицейских. Последний выживший скончался от разрыва гранаты. Несмотря на юный возраст, ребята входили в состав ИГ* (запрещена в РФ).

В Чечне произошла серия атак на полицию. Происшествия прокомментировал глава республики Рамзан Кадыров. Руководитель назвал ситуацию после случившегося спокойной. Полицейским удалось зачистить территорию от преступников.

СМИ Чечни сообщают, целью атак несовершеннолетних злоумышленников являлись рядовые граждане. Полицейские просто предотвратили убийства невинных. Несколько правоохранителей получили ранения.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Домбровский Сергей