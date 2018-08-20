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| | Житель Воронежа обворовал иномарку на М-4 «Дон» и сбежал на попутке

Житель Воронежа обворовал иномарку на М-4 «Дон» и сбежал на попутке

Сегодня, 20:19

Наживой молодого человека стали две женские сумки, в которых находились деньги, документы и смартфоны.

 

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области проинформировала, что 18 августа на 650 километре дороги М-4 «Дон»

обворовали авто марки SsangYong. Пострадавшие направлялись из Калужской области, остановились немного отдохнуть и вышли из авто. Именно в этот момент житель Воронежа подполз к авто и обворовал его. По прошествии нескольких часов преступника задержали в Каширском районе. Злоумышленником оказался 49-летний мужчина , который раньше привлекался к наказанию. Отметим, что трассу М-4 «Дон» в народе стали называть «дорога происшествий». Преступник признал свою вину и сообщил, что после кражи уехал на попутке.

До этого информировалось, что на трассе Ростовской области скопилось на обочине примерно сотня грузовиков. Причиной для этого стал запрет на движение большегрузов днем. Запрет распространяется с десяти утра до десяти вечера из-за сильной жары. Отметим, что такие ограничения вводятся при температуре +32 градуса.


Анна Котова
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