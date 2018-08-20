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| | В Ростове погиб изнасилованный бутылкой мужчина

В Ростове погиб изнасилованный бутылкой мужчина

Сегодня, 19:20

Фотография измученного мужчины с бутылкой в анальном отверстии в одном из парков Ростова появилась в социальных сетях. Этот снимок раскритиковали пользователи. Ведь вместо съемок необходимо было срочно вызывать скорую.

 

Позже местные жители действительно позвонили врачам. Когда медики приехали, они увидели изнасилованного бутылкой мужчину в луже крови. Специалисты пытались спасти пострадавшего, но он погиб от чрезмерной потери крови. Место происшествия посетили сотрудники правоохранительных органов. Там они заметили арбузные корки и пустые бутылки из-под спиртного. По предположению полицейских, умерший употреблял алкоголь со своими знакомыми, после чего его изнасиловали и оставили погибать в луже крови.

Скончавшимся оказался 39-летний мужчина. Стражам порядка удалось установить, с кем перед смертью общался пострадавший. Сейчас правоохранители ищут подозреваемого – сутулого гражданина со шрамами на щеках и горбинкой на носу.


Домбровский Сергей
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