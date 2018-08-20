Судебное разбирательство в отношении старшей сестры идет на втором этаже, а младшей и средней – на третьем.

СМИ пишут о том, что дело сестёр Хачатурян заняло сразу несколько этажей Мосгорсуда. В частности, судебное разбирательство в отношении 18-летней и 17-летней сестер идет на третьем этаже, а в дело 19-летней подсудимой рассматривают на втором этаже. Для того, чтобы следить за происходящим, журналисты вынуждены постоянно перемещаться между этажами. Когда представители прессы попытались поговорить с убитой горем матерью девушек и спросили про младшую дочь, та едва не расплакалась и отвечать на вопросы отказалась.

Все три подсудимые признали свою вину, но их адвокаты надеются на переквалификацию дела с умышленного убийства на убийство, совершенное с превышением мер самообороны. Известно, что в распоряжении правоохранительных органов есть многочисленные фотографии с побоями девушек, которые те хранили в своих телефонах. Также у следственных органов есть информация, что в отношении Кристины и Ангелины, средней и старшей сестры, отец совершал сексуальное насилие.

Тем временем, самая юная подсудимая 17-летняя Мария Хачатурян должна будет пройти дополнительное медицинское обследование.