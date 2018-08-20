Девушки, обвиняемые в убийстве, дали показания следователю, о чем сообщили прессе их адвокаты.

Три сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца, а также дали показания следователю, о чем рассказали их адвокаты. Ранее 17-летняя подозреваемая рассказала следственным органам, что у нее в руках действительно был нож, которым она нанесла не более пяти ударов в тело отца. Тем не менее, экспертиза еще не была проведена, точно неизвестно кто и сколько нанес ударов и какой именно удар стал причиной смерти. 19-летняя Кристина Хачатурян на допросе рассказала, что распылила в лицо жертвы газ из баллончика. 18-летняя Ангелина Хачатурян также признавала свою вину, но подробности преступления не озвучивала.

Прежде следственные органы информировали, что в их распоряжении есть сведения о сексуальном насилии со стороны убитого отца в отношении Кристины и Ангелины Хачатурян. Прокурор просил прекратить слушания относительно 18-летней подсудимой из-за вероятности обнародования информации, «в том числе об интимной жизни обвиняемых сестер и потерпевшего».

Тем временем стало известно, что в телефонах девушек нашли много фотографий со следами побоев. Сейчас смартфоны изъяты полицией.