В Грозном совершена серия нападений на сотрудников полиции

Первый инцидент был зафиксирован на площади Минутка. Там боевик, вооруженный взрывчаткой, метнул взрывное устройство на пост ГИБДД при въезде в город.

Оно, однако, не сработало, после чего преступник разогнался на машине и стал сбивать поочередно всех полицейских, которые пытались преградить ему путь. В общей сложности, пострадали трое сотрудников МВД, все они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Согласно имеющейся информации, преступника ликвидировали. Также по информации Telegram-канала Mash, в машине вместе с боевиком мог находится маленький ребенок. По некоторым данным, преступник мог использовать его для собственного прикрытия.

Второе нападение было совершено в отделе полиции в Шали. Туда пробрались двое вооруженных ножами бандитов и начали атаковать полицейских. В результате обоих застрелили на месте. Информация относительно количества пострадавших в ходе произошедшего инцидента отсутствует.

Появилась информация еще о двух нападениях на служащих. Боевик-смертник привел в действие взрывное устройство возле поста полиции на выезде из города Шали. Предварительно, никто из полицейских серьезно не пострадал, погиб лишь сам террорист. Еще одно нападение со стрельбой на сотрудников полиции. Один полицейский убит. Перестрелка произошла в Грозном на пересечении улиц Первомайской и Исаева

Николай Офицеров