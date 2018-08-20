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| | Избран новый «главный вор» России

Избран новый «главный вор» России

Сегодня, 11:20

Пресса сообщает, что в Москве прошла крупнейшая за последние годы сходка «воров в законе». Закончилась она избранием нового главы и держателя «общака».

 

Теперь «главным вором» России стал Олег Шишканов (Шишкан). Потребность в переизбрании лидера возникла после того, как был арестован Захария Калашов, который более известен под прозвищем «Шакро Молодой». Его приговорили к 9 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Отмечается, что прошло достаточно времени для того, чтобы приступить к рассмотрению вопроса о необходимости нового держателя главного «общака» страны.

Также на встрече криминальные авторитеты обсудили активность в Турции Надира Салифова и пожизненный запрет на въезд в РФ Тариелу Ониани (известен, как Таро) и другое.

Ранее главный редактор крупнейшего российского портала о криминальном мире страны «Прайм Крайм» - Виктория Гефтер дала прогноз, что к власти вернется клан Василия Христофорова (известен, как Вася Воскрес) и всех тех, кто был рядом с Хасаном и смог хорошо зарекомендовать себя на управленченском поприще перед силовыми структурами.


Николай Офицеров
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