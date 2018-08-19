В Петербурге руководитель интернет-провайдера расстрелял прохожих

Жители Петроградского района Северной столицы России услышали звуки стрельбы 18 августа. 49-летний мужчина пытался убить прохожих, но нанести травмы гражданам ему не удалось.

Рядом с местом происшествия находилась патрульная служба. Стражи порядка задержали агрессора и установили его личность. Стрелком оказался руководитель интернет-провайдера ООО «Национальные коммуникации». Задержанный занимает пост директора по развитию в компании. Во время задержания правоохранители изъяли у мужчины травматический пистолет «Оса» и резиновые пули. Полицейские пытаются выяснить, по какой причине менеджер стрелял по людям.

Лицензия на право носить оружие у агрессора истекла в апреле. Его обвиняют в незаконном хранении пистолета и стрельбу по невинным жителям Петербурга. По счастливой случайности, пострадавших в результате данного инцидента нет. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Домбровский Сергей