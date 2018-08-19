На севере Москвы совершено жуткое двойное убийство

Возле подъезда одного из домов найдены мужчина и женщина, убитые из ружья.

По предварительным данным, жуткое двойное убийство совершено сегодня утром на севере Москвы. На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой данной информации.

Информация о преступлении поступила от Агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в полиции. Предварительно сообщается, что в подъезде жилого дома северной части столицы нашли мертвых мужчину и женщину. Рядом с трупами погибших обнаружили ружье. По словам очевидцев, они слышали минимум четыре выстрела. Как сообщает источник, убитые были бывшими супругами. Мужчина-пенсионер проследил за экс-женой и выстрели в нее, а после чего умер сам.

Телеграм-канал 112 сообщает некоторые подробности о резонансном преступлении. По данным источника, двойное убийство произошло на улице Башиловской. Мужчина заранее спланировал преступление и ожидал бывшую супругу у подъезда. Портал Mash сообщает, что мужчина выстрелил в женщину три раза.

Уже в Сети появляются видеозаписи с камер наблюдения, по ним специалисты сделали вывод, что первый раз пенсионер, доставший ружье из пакета, промахнулся - пуля не попала в супругу. Женщина оттолкнула мужа и направилась в сторону дома, но уже после второго выстрела упала на землю. Жильцы двора, в котором произошла трагедия, сначала не поверили, что стали свидетелями стрельбы. Они услышали сначала два хлопка, за которыми следовали еще два. Никакой погони не наблюдалось, поскольку злоумышленник подстерегал свою супругу за углом.

Мирослава Донцова