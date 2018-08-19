"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

По стопам Бузовой: Гагарина и Королёва показывают пожилых родителей ради самопиара «50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама
| | На севере Москвы совершено жуткое двойное убийство

На севере Москвы совершено жуткое двойное убийство

Сегодня, 11:43

Возле подъезда одного из домов найдены мужчина и женщина, убитые из ружья.

 

По предварительным данным, жуткое двойное убийство совершено сегодня утром на севере Москвы. На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой данной информации.

Информация о преступлении поступила от Агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в полиции. Предварительно сообщается, что в подъезде жилого дома северной части столицы нашли мертвых мужчину и женщину. Рядом с трупами погибших обнаружили ружье. По словам очевидцев, они слышали минимум четыре выстрела. Как сообщает источник, убитые были бывшими супругами. Мужчина-пенсионер проследил за экс-женой и выстрели в нее, а после чего умер сам.

Телеграм-канал 112 сообщает некоторые подробности о резонансном преступлении. По данным источника, двойное убийство произошло на улице Башиловской. Мужчина заранее спланировал преступление и ожидал бывшую супругу у подъезда. Портал Mash сообщает, что мужчина выстрелил в женщину три раза.

Уже в Сети появляются видеозаписи с камер наблюдения, по ним специалисты сделали вывод, что первый раз пенсионер, доставший ружье из пакета, промахнулся - пуля не попала в супругу. Женщина оттолкнула мужа и направилась в сторону дома, но уже после второго выстрела упала на землю. Жильцы двора, в котором произошла трагедия, сначала не поверили, что стали свидетелями стрельбы. Они услышали сначала два хлопка, за которыми следовали еще два. Никакой погони не наблюдалось, поскольку злоумышленник подстерегал свою супругу за углом.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Скелеты нескольких человек нашли на севере Москвы
Скелеты нескольких человек нашли на севере Москвы

В северной части Москвы представители правоохранительных органов обнаружили человеческие останки, принадлежащие трём разным людям. Правоохранители полагают,…

В Москве мужчина расстрелял двор из окна своей квартиры
В Москве мужчина расстрелял двор из окна своей квартиры

Представители правоохранительных органов произвели задержание мужчины, который начал стрельбу из ружья из окна собственной квартиры на севере Москвы. В…

Полицейские проверяют данные о гранате во дворе дома в Царицыне
Полицейские проверяют данные о гранате во дворе дома в Царицыне

В данный момент столичные представители правоохранительных органов занимаются проверкой полученных сведений, в которых содержалась информация о нахождении…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости