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| | СК подозревает главу ФОМС Дагестана в краже 210 млн рублей

СК подозревает главу ФОМС Дагестана в краже 210 млн рублей

Сегодня, 18:08

Применяя фальшивые документы, получаемые от врачебных учреждений, чиновник перечисляли деньги Фонда за будто бы прежде оказанные медицинские услуги.

 

По данным СК России, начальник Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов подозревается в краже 210 миллионов рублей. Эти денежные средства чиновник и его сообщники получили в период с 2010 по 2018 годы. Сулейманов также отправлял в Фонд и аффилированные страховые компании неправдивые данные о сотнях усопших или уехавших на Ближний Восток людей. Этим лица якобы предоставлялась помощь в больницах северокавказской республики. СК решает вопрос об аресте Сулейманова, расследует дело республиканская прокуратура.

Ранее сообщалось, что бывший генерал СК РФ Денис Никандров был приговорен к 5,5 годам колонии за получение взятки от криминальных авторитетов за оказание помощи в освобождении их подельников. После выхода на свободу ему воспрещается три года занимать посты в органах госвласти.


Никита Готский
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