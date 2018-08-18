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| | В Ленобласти на заднем сиденье авто нашли обнаженный труп мужчины

В Ленобласти на заднем сиденье авто нашли обнаженный труп мужчины

Сегодня, 15:55

Погибший оказался 32-летним уроженцем Карелии. Он собирался заступить на вахту в Пскове, но дальше Кировского района не заехал.

 

Обнаженный труп мужчины 17 августа нашли заднем сиденье Toyota Avensis. Иномарка была припаркована к обочине. Правоохранители рассказали, что мертвец лежал лицом вниз. Они выяснили, что выехал он из поселка Шуя еще 14 августа, а конечным пунктом должен был стать Псков. Однако в пункт назначения мужчина так и не прибыл, а друзья и родственники потеряли с ним связь.

В ходе предварительной проверки полицейские выяснили, что на теле усопшего нет следов насилия, но более точная информация станет доступна после проведения аутопсии и всех назначенных экспертиз. Для этого труп направили в Кировск.


Дарья Светозарова
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