Обнаженный афроамериканец подрался с соотечественниками в Кудрино

Уроженец «Черного» континента не стеснялся своего внешнего вида и принимал активное участие в происходящем буйстве.

В Кудрино Санкт-Петербурга афроамериканцы выясняли отношения, ругались друг на друга, не боясь применять кулаки. Один из полностью обнаженных приезжих намеревался испугать оппонентов собственной наготой, но по завершению конфликта он собрал одежду, лежавшую на земле, и ушел. Причина конфликта африканцев остается неизвестной.

Ранее в США сотрудник местной полиции жестко избил афроамериканца. Инцидент произошел в Балтиморе утром 11 августа. После этого стража правопорядка уволили со службы, при этом он сам является уроженцем Африки. У пострадавшего медики диагностировали переломы ребер и челюстей, а также у него имеется оттек глаз.

Никита Готский