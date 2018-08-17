"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Детки в клетке: вьетнамцы предложили внукам играть в курятнике Учёные: Сыр с плесенью поможет совершить прорыв в медицине В России заблокируют sim-карты всех операторов Звезду шоу «Минута славы» зарезали в собственном доме в Британии «Не лезьте в мою реальность»: Тимати разозлился из-за критики его роскошной жизни У Крымского моста археологи нашли останки вымершего предка кита Фигура 50-летней Валерии в купальнике сразила поклонников «Подними-ка мне не веки»: Шнур сочинил хулиганскую песню для саундтрека «Гоголь. Страшная месть» Жители Австрии благодарят Владимира Путина за посещение страны Разоблачили: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем шоу «Замуж за Бузову» «Ущерб по имиджу»: Главу МИД Австрии посылают в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу Он в этом году не выиграл ничего! Социальные сети усомнились в том, что Дзюба лучший
| | Обнаженный афроамериканец подрался с соотечественниками в Кудрино

Обнаженный афроамериканец подрался с соотечественниками в Кудрино

Сегодня, 15:54

Уроженец «Черного» континента не стеснялся своего внешнего вида и принимал активное участие в происходящем буйстве.

 

В Кудрино Санкт-Петербурга афроамериканцы выясняли отношения, ругались друг на друга, не боясь применять кулаки. Один из полностью обнаженных приезжих намеревался испугать оппонентов собственной наготой, но по завершению конфликта он собрал одежду, лежавшую на земле, и ушел. Причина конфликта африканцев остается неизвестной.

Ранее в США сотрудник местной полиции жестко избил афроамериканца. Инцидент произошел в Балтиморе утром 11 августа. После этого стража правопорядка уволили со службы, при этом он сам является уроженцем Африки. У пострадавшего медики диагностировали переломы ребер и челюстей, а также у него имеется оттек глаз.


Никита Готский
Новости по теме
Американец размера XXXXXL смог стать моделью
Американец размера XXXXXL смог стать моделью

Преодолев насмешки собственного окружения, гражданин США, носящий одежду размера XXXXXL, смог стать моделью. 178-килограммовый житель Бостона долгие годы…

В Воронеже водитель легкового автомобиля подрался с маршрутчиком
В Воронеже водитель легкового автомобиля подрался с маршрутчиком

В районе Кресты Воронежа накануне произошел инцидент на дороге. Во время пробки агрессивный местный житель попытался вытащить водителя маршрутки с транспорта…

Медбрат психбольницы смертельно избил пациента в Петербурге
Медбрат психбольницы смертельно избил пациента в Петербурге

 Человека сильно ударили в живот, от чего тот вскоре скончался. Инцидент произошел в больнице святого Николая Чудотворца.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости