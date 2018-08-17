Звезду шоу «Минута славы» зарезали в собственном доме в Британии

Выступавшую в конечном раунде последнего сезона передачи в нынешнем году Симонн Керр нашли с ножевым ранением. Предполагаемый убийца уже задержан.

В убийстве звезды шоу «Минута славы» обвинили задержанного сразу после происшествия 40-летнего Десмонда Сильву, который завтра предстанет перед судом. Также следствию придется определить, кем он приходился женщине и по каким причинам сидел в ее доме.

Симонн Керр работала медсестрой и пела в хоре, куда приглашают людей с серповидноклеточной анемией или их родственников. Три года назад от данного недуга умер ее сын.

Ранее в России скончался известный участник передачи «Что? Где? Когда?» Михаил Басс. Он отошел в мир иной 12 августа после продолжительной борьбы с раком. Последние два месяца он лечился в Израиле, но местные специалисты не смогли вернуть ему здоровье.

Никита Готский