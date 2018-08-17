В Ростове элитную иномарку разрисовали непристойностями, обвинив ее хозяина в педофилии

Инцидент произошел в подземной парковке донской столицы. «Месть или ревность?» - интересуются местные жители.

Мнения жителей Ростова, где неизвестные разрисовали иномарку Land Cruizer Prado черного цвета непристойными словами. Помимо этого, вандалы прокололи шины колес элитной машины. Многие горожане считают, что неизвестные изуродовали транспорт из-за мести, отметив, что в данном случае лучше всего сообщить о злодеяниях владельца машины в правоохранительные органы, а не пробивать колеса и обливать краской машину. К тому же, хозяин поврежденного автомобиля может сам заявить в полицию, и в таком случае мстителей могут самих привлечь к ответственности. Судя по надписям, автомобилист может являться педофилом, за что и подвергся нападкам со стороны пока остающимися неизвестными лицам.

Ранее на Ставрополье некий местный житель изрисовал розовой краской иномарку, признавшись в любви таинственной незнакомке. Люд надеются, что хозяин машины смоет краску, так как иначе ремонт корпуса обойдется владельцу в крупную сумму.

Никита Готский